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Вильнюсский окружной суд заочно принял решение по делу шпионов из Литвы и России, которые собирали информацию о работе сотрудников Департамента охраны руководства и тогдашнем президенте Литвы Дале Грибаускайте.
В Вильнюсе заочно осуждены шпионы, собиравшие информацию о Грибаускайте
© DELFI montažas / Shutterstock

Судья Аудрюс Цининас в среду объявил, что собранные прокурорами данные подтвердились, поэтому гражданин Литвы Владимир Соколов и гражданин России Игорь Гостев были осуждены за шпионаж. Гостев на момент совершения преступления был начальником отделом разведки Калининградского управления ФСБ. Его обвиняли в шпионаже и подделке документов, а также в многократном незаконном пересечении госграницы.

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Суд приговорил Гостева к 10,5 годам лишения свободы, а Соколова к 9 годам и 3 месяцам лишения свободы.

"Обоих обвиняемых признали виновными в шпионаже и вербовке граждан Литвы в Литве и других странах", – сказал судья Цининас.

По словам судьи, Гостев был признан организатором преступления.

Это уголовное дело рассматривалось за закрытыми дверьми. Обоих обвиняемых литовская правоохрана не смогла задержать, они объявлены в розыск, поэтому суд осудил их заочно. Свою позицию высказал только Соколов, который сейчас живет в Калининграде. Он свою вину не признал.

Постановление суда еще может быть обжаловано.

Это дело было отделено от другого уголовного дела, в ранках которого за шпионаж был осужден оперативник Калининградского управления ФСБ Николай Филипченко – суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Правда, 1,5 года назад президент Литвы Гитанас Науседа помиловал его; в результате Литва и Россия обменялись разведчиками, Филипченко вернулся в Россию.

По данным правоохранительных органов, Филипченко являлся офицером управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области, и, занимаясь шпионажем, пользовался поддельными документами, он работал вместе с Соколовым и Гостевым с октября 2011 по конец 2014 года.

Особое внимание уделялось возможности получить частную, техническую и другую информацию о президенте Грибаускайте, ее охране. Были попытки вербовки охранников президента с целью установки в президентском дворце прослушки.

Обвиняемые пытались также получить как можно больше информации о сотрудниках ДОР.

Возможность заочно привлечь Гостева и Соколова к ответственности появилась с октября 2017 г., когда были приняты поправки к УК Литвы.

По утверждению литовской разведки, задержание Филипченко был первым случаем в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый работник российских спецслужб. По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), шпионские действия Филипченко были направлены ​​на "проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы".

Правоохранительные органы объявили, что Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

Ни судья, ни прокурор конкретные эпизоды с момента вынесения приговора не комментировали. Адвокат Филипченко сказал, что его клиент не согласен с обвинениями. Филипченко отказался давать показания по делу. Сначала он подал апелляцию, но позже отозвал свою жалобу и отбывал наказание в Вильнюсской колонии.

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