После закрытия центра в Litexpo жители по-прежнему смогут регистрироваться на вакцинацию на сайте vakcina.vilnius.lt или 1808.lt и по номеру 1808.

"Завершился один большой этап. 620 000 вакцин, 266 дней, больше 2000 медработников, работников и волонтеров – все это было сделано в центре Litexpo, работа которого была слаженной", – писал в фейсбуке мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

С понедельника вакцинацию из Litexpo автоматически перенесут в Каролинишкскую поликлинику. Жители получат соответствующие смс-сообщения. Если время не подойдет, жители смогут выбрать другое подходящее место и время вакцинации.

Центр вакцинации в Litexpo работал с апреля 2021 года.