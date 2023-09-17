В Вильнюсе закрыт летний сезон, спасатели на пляжах больше не дежурят

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

15 сентября на 13 пляжах Вильнюса официально закончился пляжный сезон. Спасатели компании Grindа в этом году спасли 28 неосторожных отдыхающих, пишет madeinvilnius.lt.

За порядком и безопасностью на вильнюсских пляжах отвечает муниципальная компания Grinda. Вильнюсцы приезжают на городские пляжи не только загорать, но и играть в волейбол, баскетбол, устраивают на пляжах пикники. Под открытым небом на пляжах устраивают концерты, спортивные мероприятия.

Глава ЗАО Grinda А.Гришкявичюс заметил, что в этом году компания оборудовала в разных местах Вильнюса 20 площадок для пикников. Такие места, по его словам, очень востребованы среди жителей.

Пляжный сезон в этом году завершился, но спасатели Grindа думают о том, как пресечь несчастья на воде не в сезонное время в тех местах столицы, которые не предназначены для купания.

"Статистика пожарных-спасателей безжалостная – люди одинаково часто тонут зимой и летом, чаще всего в водоемах, которые не приспособлены для купания. Поэтому уже сейчас в голове роятся десятки идей, мы ищем технические средства, которые обеспечили бы безопасность вильнюсцев на протяжении всего года", – сказал Гришкявичюс.

Особое внимание Grinda намерена уделять превенции несчастных случаев на воде и оборудованию вдоль побережья Нерис инфраструктуры для спасения людей, которую можно было бы использовать круглый год.

Пляжный сезон в Литве начинается с 1 июня и длится до 15 сентября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии