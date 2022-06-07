В Вильнюсе заказать паспорт или идентификационную карту можно будет только по записи

"Из-за нескончаемого наплыва жителей и потребности справиться с большими потоками клиентов мы вынуждены отказаться от живой очереди в Вильнюсском отделении. Клиентам, которые хотят быстрее подать документы, рекомендуем ехать в другие города, где по-прежнему есть живые очереди. Приносим извинения за временные неудобства", – сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Процедура получения документа не меняется: забрать документы можно как по записи, так и в порядке живой очереди.