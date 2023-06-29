В Вильнюсе зафиксирован яркий разряд молнии

В четверг после обеда на большей части территории Вильнюса прошел сильный дождь, было ветрено. Между тем в центре города, где еще не было дождя, виднелись яркие разряды молнии и грозовые тучи. Все это удалось зафиксировать на фото: фотографии буквально захватывают дух.