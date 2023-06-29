29 июня 2023 г. 16:19

В Вильнюсе зафиксирован яркий разряд молнии

 
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ФОТО: Robertas Narmontas

Величие природы дает о себя знать – в Вильнюсе фиксируют захватывающие разряды молнии. Пока в одной части Литвы идут живительные дожди, в другой стоит изнуряющая жара.

В четверг после обеда на большей части территории Вильнюса прошел сильный дождь, было ветрено. Между тем в центре города, где еще не было дождя, виднелись яркие разряды молнии и грозовые тучи. Все это удалось зафиксировать на фото: фотографии буквально захватывают дух.

Синоптики сообщают, что в четверг ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Больше осадков ожидается на юго-востоке страны, на северо-западе местами вообще без осадков.

Местами прогнозируют грозы. Днем будет по-летнему тепло, до 20-25 градусов, на севере до 26-27 градусов тепла.

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