В Вильнюсе зафиксирован яркий разряд молнии

В четверг после обеда на большей части территории Вильнюса прошел сильный дождь, было ветрено. Между тем в центре города, где еще не было дождя, виднелись яркие разряды молнии и грозовые тучи. Все это удалось зафиксировать на фото: фотографии буквально захватывают дух.
Синоптики сообщают, что в четверг ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Больше осадков ожидается на юго-востоке страны, на северо-западе местами вообще без осадков.
Местами прогнозируют грозы. Днем будет по-летнему тепло, до 20-25 градусов, на севере до 26-27 градусов тепла.
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