04 июля 2023 г. 16:30

В Вильнюсе за год значительно подешевела горячая вода, и снизилась плата за полотенцесушители

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В Вильнюсе за год значительно подешевела горячая вода и плата за полотенцесушители, сообщает компания "Вильнюсские теплосети" (VŠT). Правда, какой будет ситуация в конце лета, пока не сообщается. В Каунасе цена на отопление не изменилась, а горячая вода, как и в Клайпеде подорожала.

По данным VŠT, в июле отопление в столице стоит 6,67 цт за кВт/ч с НДС, это на 41% меньше, чем в июле 2022 года. Это значит, что дешевле будет и горячая вода.

"На дворе лето, отапливать жилье не надо, но мы производим тепло, оно необходимо для полотенцесушителей и подогрева воды", – пишет компания.

Šiluma ir karštas vanduo Vilniuje

В июле прошлого года теплоэнергия стоила 11,30 цт за кВт (с НДС). Горячая вода в этом году для жителей многоквартирных домов будет стоить 5,93 евро за куб. м (с НДС), не многоквартирных – 5,77 евро. В прошлом году цена была соответственно 7,71 и 7,49 евро, и за год упала на 23%.

VŠT напоминает, что температуру полотенцесушителей в конкретном доме регулирует администратор. Также сообщают, что после окончания отопительного сезона не действует льготный НДС.

Šiluma ir karštas vanduo Vilniuje

Представитель компании Моника Мярките сказала, что пока сложно сказать, какими цены будут в следующем отопительном сезоне, поскольку война в Украине продолжается, значит, геополитическая ситуация остается сложной.

Kauno energija сообщает, что каунасцы платят за горячую воду 5,4 евро за куб. м (с НДС). Такая цена действует и для жителей Гарлявы, Домейкавы и Академии, а в Эжярелисе, Раудондварисе, Неверонисе, Гирёнисе и Юрбаркасе цена составляет 6,83 евро. В июле прошлого года цены были 4,33 и 5,57 (в Юрбаркасе – 6,16) евро за куб. м.

Рост цен отчасти обусловлен повышением платы за холодную воду в Каунасе и Каунасском районе.

Klaipėdos energija указала, что клайпедчане платят за воду 6,08 евро за куб. м (с НДС), в июле 2022 г. цена была – 4,97 евро.

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