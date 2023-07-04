В Вильнюсе за год значительно подешевела горячая вода и плата за полотенцесушители

По данным VŠT, в июле отопление в столице стоит 6,67 цт за кВт/ч с НДС, это на 41% меньше, чем в июле 2022 года. Это значит, что дешевле будет и горячая вода.

"На дворе лето, отапливать жилье не надо, но мы производим тепло, оно необходимо для полотенцесушителей и подогрева воды", – пишет компания.

В июле прошлого года теплоэнергия стоила 11,30 цт за кВт (с НДС). Горячая вода в этом году для жителей многоквартирных домов будет стоить 5,93 евро за куб. м (с НДС), не многоквартирных – 5,77 евро. В прошлом году цена была соответственно 7,71 и 7,49 евро, и за год упала на 23%.

VŠT напоминает, что температуру полотенцесушителей в конкретном доме регулирует администратор. Также сообщают, что после окончания отопительного сезона не действует льготный НДС.

Представитель компании Моника Мярките сказала, что пока сложно сказать, какими цены будут в следующем отопительном сезоне, поскольку война в Украине продолжается, значит, геополитическая ситуация остается сложной.