В Вильнюсе за год значительно подешевела горячая вода и плата за полотенцесушители

По данным VŠT, в июле отопление в столице стоит 6,67 цт за кВт/ч с НДС, это на 41% меньше, чем в июле 2022 года. Это значит, что дешевле будет и горячая вода.
"На дворе лето, отапливать жилье не надо, но мы производим тепло, оно необходимо для полотенцесушителей и подогрева воды", – пишет компания.
В июле прошлого года теплоэнергия стоила 11,30 цт за кВт (с НДС). Горячая вода в этом году для жителей многоквартирных домов будет стоить 5,93 евро за куб. м (с НДС), не многоквартирных – 5,77 евро. В прошлом году цена была соответственно 7,71 и 7,49 евро, и за год упала на 23%.
VŠT напоминает, что температуру полотенцесушителей в конкретном доме регулирует администратор. Также сообщают, что после окончания отопительного сезона не действует льготный НДС.
Представитель компании Моника Мярките сказала, что пока сложно сказать, какими цены будут в следующем отопительном сезоне, поскольку война в Украине продолжается, значит, геополитическая ситуация остается сложной.
Kauno energija сообщает, что каунасцы платят за горячую воду 5,4 евро за куб. м (с НДС). Такая цена действует и для жителей Гарлявы, Домейкавы и Академии, а в Эжярелисе, Раудондварисе, Неверонисе, Гирёнисе и Юрбаркасе цена составляет 6,83 евро. В июле прошлого года цены были 4,33 и 5,57 (в Юрбаркасе – 6,16) евро за куб. м.
Рост цен отчасти обусловлен повышением платы за холодную воду в Каунасе и Каунасском районе.
Klaipėdos energija указала, что клайпедчане платят за воду 6,08 евро за куб. м (с НДС), в июле 2022 г. цена была – 4,97 евро.