В Вильнюсе взимают плату за парковку в спальном районе, жители возмущены

По ее словам, жителей о введении платы не информировали, эту новость они узнали только из СМИ . Лина подчеркнула, что в администрации муниципалитета ей сказали, что никаких льгот для жителей не будет.

"Эта стоянка находится во дворе двух домов – ул. Калварию 270 и 272, вокруг нет больших офисов. До сих пор никаких особых проблем с парковкой у нас не было, ни днем, ни ночью. Когда введут плату, на ул. Дидлаукё начнутся проблемы, мы будем вынуждены парковаться вдоль проезжей части, где до сих пор машины оставляли жители ул. Дидлаукё", – сказала читатель.

В редакцию портала Delfi обратилась читательница Лина, которая заметила статью о введении платы за стоянки, которые подключат к зоне сбора налога.

"Мы выяснили, что скидок для жителей не будет. Нам не объяснили, почему. Надо отметить, что все началось с того, что со двора съехал магазин Maxima, поскольку здание было старое. Территорию огородили. Поговаривали, что старое здание снесут, построят новый ТЦ, может с квартирами на верхних этажах. Но официальной информации нет, никаких проектов нет", – сказала женщина.

Представитель компании JUDU Донатас Тиюнайтис сказал, что жителей эти изменения не должны волновать, поскольку плату вводят за стоянку на площадке ТЦ, а не около домов.