aA
Alyona Alyona – известная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница ненадолго оставит волонтерскую деятельность на родине и 4 мая проведет концерт в Вильнюсском клубе Line Up.
Ukrainiečių repo atlikėja Alyona Alyona
Ukrainiečių repo atlikėja Alyona Alyona
© Asm. albumas

Alyona Alyona начала свою музыкальную карьеру в 2019 г. Ее дебютный видеоклип - "Рибки" - стал хитом в Украине, после которого молодая воспитательница из небольшого городка под Киевом стала настоящей сенсацией в мире музыки.

Статьи по теме:
Русский драмтеатр в Вильнюсе проводит фестиваль "Мы – Украина’22"
Из Украины в Литву везут не только кошек и собак, но и лошадей с попугаями

Когда началась война, Alyona Alyona вернулась домой и стала рассказывать о ней своей аудитории в социальных сетях. Но потом она поняла, что мало делиться информацией, надо самой что-то делать. Так она стала работать волонтером, оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Однако 4 мая она намерена приехать в Вильнюс и дать концерт.

Alyona Alyona в 2019 г. на музыкальном фестивале Reeperbah Festival получила награду как восходящая звезда в мире музыки, в 2021 на Music Moves Europe Talent Awards получила титул Public Choice Award.

В новом альбоме Alyona Alyona 16 произведений, большая их часть записана с лучшими исполнителями всего мира – рэпер Dax из Канады, Yoss Bones из Мексики, Sexton из Австралии, ECKO из Аргентины, Noga Erez (Израиль), украинский исполнитель МОНАТИК и др.

4 мая во время концерта будут собирать и помощь для Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Apsaugotas paminklas Kyjivas Balandžio 21 dieną Eilė prie centrinio pašto Kyjive Apkaltas paminklas

В Киеве – защита на памятниках, недоверчивые местные жители и очередь за марками

После того как из-под Киева ушли российские военные,...

Delfi.ru: pabėgti iš Mariupolio – filtracijos stovyklos Rusijoje ir kelias į Lietuvą

Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли выжить, покинуть Мариуполь и добраться до Литвы

Супругам из Мариуполя Ирине Шерстюк и Александру...

Ukraina Ukraina Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji

Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте

Война в Украине продолжается уже больше двух месяцев. В...

Минск указал вести обучение в литовских школах только на русском и белорусском языках

С сентября в литовских школах Беларуси больше не будут...

Весны еще придется подождать: всю неделю будет прохладно, по ночам возможны заморозки

В понедельник днем погоду в Литве обусловит циклон....