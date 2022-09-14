Это будет настоящее Christmas Rendez Vous (Рождественское свидание) с любимыми литовскими зрителями.
В этот вечер прозвучит немало самых известных песен певицы.
Уже в начале своей карьеры Лайма Вайкуле поразила всех невиданной в то время хореографией и глубоким музыкальным вкусом. Это оценили даже американские продюсеры и композиторы.
Организаторы приглашают на концерт и гарантируют незабываемые впечатления.
Концерт состоится в Вильнюсе, в концертном зале Compensa 26 декабря, в 18 ч.
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