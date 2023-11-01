В Вильнюсе выросло число похороненных, личность которых не удалось установить

 
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Kapinės
Kapinės
ФОТО: Shutterstock

В 2023 году Центр похоронных услуг (Laidojimų paslaugų centras) похоронил 53 умерших в Вильнюсе одиноких людей и тех, кого близкие хоронить отказались (в 2022 г., до 30 сентября - 57). В этом году также похоронили 5 человек, умерших в Вильнюсе, личность которых установить не удалось (в 2022 г. – 1), пишет madeinvilnius.lt.

"В этом году было меньше одиноких умерших и людей, которых отказались хоронить близкие, но выросло число неопознанных покойников", – сказал представитель Laidojimo paslaugų centras Стасис Гуя.

Одиноких и неопознанных лиц хоронят на Карвелишкском кладбище. В среднем за раз хоронят 20 покойников.

Неопознанных покойников хоронят в гробах, чтобы в случае необходимости можно было потом идентифицировать их по ДНК. На могиле ставят деревянный крест с надписью "неизвестный мужчина (женщина)", указан примерный возраст, время, когда было тело найдено и когда похоронено, номер свидетельства о смерти.

Одиноких людей и тех, кого отказались хоронить близкие, кремируют, а урны хоронят в общей могиле. На этой могиле укладывают плиту с указанием фамилиями и годом похорон. Так у близких есть возможность перезахоронить останки.

В этом году одна семья перезахоронила похороненного в общей могиле в 2022 г. младенца. Это единичный случай", – сказал Гуя.

С марта 2021 г. Laidojimo paslaugų centras похоронил 213 одиноких и 8 неопознанных лиц.

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