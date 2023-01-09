"Во всей Литвы в прошлом году зарегистрировано 540 новых больных, в 2021 году было 550. Общего роста нет", – сказала врач.

По словам Кумпаускайте, в Вильнюсе в 2021 году было установлено 59 новых случаев и 74 случая вообще. По предварительным данным, в 2022 году в столице было 75 новых случаев и всего 90 больных.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Юстина Петравичене сказала, что за 11 месяцев прошлого года в Вильнюсе установили на треть больше новых случаев туберкулеза, чем за весь 2021 год.

Кумпаускайте сказала, что данные по Литве в реестре отличаются от данных НЦОЗ, поскольку подсчет ведется иным способом.

"Конечно, рост последнего года мог появиться от того, что во время пандемии люди редко обращались к врачам", – сказала Кумпаускайте, отвечая на вопрос, почему в Вильнюсе выросла заболеваемость туберкулезом.

По словам врача, в последнее время фиксируется больше новых случаев болезни на прогрессирующей стадии. Это также считают последствием пандемии.

Кумпаускайте заметила, что в 2021 году от туберкулеза скончались 65 человек. Смертности за 2022 год в реестре пока нет.

Глава Вильнюсского отделения НЦОЗ Роланда Лингене ранее говорила, что один больной туберкулезом может заразить до 15 человек.

Опасны люди, которые болеют открытой формой туберкулеза.

Эта болезнь особенно опасна для новорожденных и детей до 5 лет.