В Вильнюсе „вырос“ огромный гриб, где его найти

Информация об этой инсталляции появилась в социальной сети Facebook. Вильнюсцев приглашают собраться 13 июня, в 18.30 ч. и вместе провести время рядом с новым творением.
Гриб „вырос“ в парке Вингис. Именно там Андрюс Лабашаускас построил нетрадиционное веретено из камня, чтобы увековечить аграрную культуру, а на деле своеобразным образом увековечил королевство, питающее людей, вдохновляющее их, воспитывающее и обогащающее.
Гриб можно найти в зоне общепита старого парка. Координаты: 54.691674, 25.239334.
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