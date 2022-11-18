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В конце недели в Литве установилась зимняя погода, пейзаж украсил белый снег. ru.delfi.lt делится с читателями неповторимыми кадрами зимней природы.
В Вильнюсе выпал снег, пейзаж завораживает
© ELTA / Dainius Labutis

В пятницу природа подарила вильнюсцам подарок - выпал снег, укутавший землю и деревья.

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