В Вильнюсе выбиты окна в зданиях парламента и апелляционного суда

В полиции Delfi узнал, что окно на первом этаже в здании парламента было выбито в 06.30 ч.
В 08.30 ч. поступило сообщение о том, что выбиты три окна в полуподвале здания на проспекте Гедиминаса, 40. В этом здании находятся Вильнюсский окружной и Литовский апелляционный суды.
В обоих случаях подозреваемые пока не установлены.
Полиция информировала, что в обоих случаях было начато расследование по 3 ч. 187 ст. УК. ЛР - порча или уничтожение чужого имущества.
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