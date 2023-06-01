В Вильнюсе выбиты окна в зданиях парламента и апелляционного суда

В полиции Delfi узнал, что окно на первом этаже в здании парламента было выбито в 06.30 ч.

В 08.30 ч. поступило сообщение о том, что выбиты три окна в полуподвале здания на проспекте Гедиминаса, 40. В этом здании находятся Вильнюсский окружной и Литовский апелляционный суды.

В обоих случаях подозреваемые пока не установлены.

Полиция информировала, что в обоих случаях было начато расследование по 3 ч. 187 ст. УК. ЛР - порча или уничтожение чужого имущества.