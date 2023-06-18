В Вильнюсе вступил в силу новый запрет, но никто его не соблюдает

Около кафе на ул. Вильняус в четверг стояли трое велосипедистов-развозчиков еды. Несмотря на то, что электросамокаты Bolt на ул. Вильняус, Пилес и Савичаус не получится, кто запретит им проезжать по этим улицам.

Запрещающие знаки уже стоят, но велосипедисты и водители самокатов не обращают на них внимания.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сказал, что в июне нарушителей наказывать не будут, их будут информировать. Правда, в первые недели июня таких "информаторов" не было.

Андрюс, который ехал по ул. Вильнюса в минувший четверг на самокате, сказал, что пока нет знаков, ездить можно. Но на самом деле он просто не заметил установленный знак.

Вильнюсец сказал, что будет выполнять это требование.

"Такой запрет нужен, я сам вижу, что молодежь носится на самокатах на огромной скорости", – сказал Андрюс.

Между тем иностранец, ехавший на электросамокате Bolt, рассердился, потому что приложение не дало ему оставить самокат там, где он хотел.

"Сейчас мне придется снова ехать, чтобы оставить самокат, где это можно сделать. Это будет стоить дороже аренды машины. Почему меня не предупредили об этом?", – возмущался он.

Миндаугас, который ходит пешком, приветствовал решение муниципалитета. Он заметил, что с первого дня, когда запрет вступил в силу, велосипедов и самокатов на этих улицах стало меньше.

"К черту эти самокаты, очень много несчастных случаев", – сказал он, заметив, что движение велосипедов он не запрещал бы.

Йовита считает, что после введения запрета, количество велосипедистов и самокатчиков не уменьшилось: "Надо было о запрете информировать раньше. Пока можно сказать, что он действует только на бумаге".

Она не поддерживает предложение заставить самокатчиков ездить по проезжей части.

"У нас что, мало несчастных случаев? Достаточно ограничить скорость их движения, запретить ездить несовершеннолетним", – считает Йовита.

Летом в Старом городе, в Науяместисе и в части Шнипишкес появятся специальные места для парковки самокатов. Пока не существует мест, где можно оставить арендуемые самокаты.

С июня скорость движения самокатов в Вильнюсе ограничена – в Старом городе и на мостах она не должна быть выше 12 км/ч.

Бужинскас сказал, что радары ставить не будут и не ответил на вопрос, как будут измерять скорость движения.

Муниципалитет принял такие ограничения, а парламент Литвы рассматривает вариант полного запрета движения самокатов там, где ходят пешеходы.

До конца года компании, сдающие самокаты в аренды, обязаны установить на самокатах идентификационные номера, чтобы можно было в случае необходимости информировать о нарушениях и идентифицировать нарушителя.

Все эти меры принимаются для того, чтобы отрегулировать хаотичное движение самокатов на улицах литовских городов.

Напомним, что в Париже после проведенного среди жителей города голосования, движение электросамокатов вообще было запрещено.