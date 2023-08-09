В Вильнюсе вспоминали годовщину фальсифицированных выборов и протестов в Беларуси

С. Тихановская подчеркнула, что Беларусь принадлежит народу, а не узурпаторам и оккупантам.

"Мы можем гордиться нашим народом. Наш народ проявил волю к свободе, и за 3 года эта воля никуда не исчезла", - сказала одна из лидеров белорусской оппозиции.

"Дорогие мои белорусы. 3 года назад Беларусь изменилась. Изменилась раз и навсегда. Наша страна вернулась на политическую карту мира. Благодаря вам, благодаря обычным, а по сути, необыкновенным белорусам, благодаря вашей смелости, благодаря мужеству, благодаря творчеству, о Беларуси заговорил весь мир", - обратилась к присутствующим С. Тихановская.

В мероприятии принимали участие представители белорусской оппозиции и их лидер Светлана Тихановская , депутаты Эмануэлис Зингерис , Альгирдас Сисас , Кястутис Вилкаускас. На митинге звучали слова благодарности в адрес Литвы .

На Кафедральной площади собралось несколько сотен представителей белорусской оппозиции и активистов с белорусскими флагами и другой символикой. На мероприятии были видны литовские и украинские флаги, звучали белорусские песни.

"Хочу сказать нашим врагам – мы никуда не уйдем. Нас никто не остановит, пока мы не вернем себе нашу страну", - сказала она.

Лидер белорусской оппозиции поблагодарила Литву за поддержку и призвала не отождествлять белорусский народ с россиянами и режимом Александра Лукашенко.

Позже несколько сотен человек, участвовавших в митинге, направились к посольству Беларуси.

Tри года назад в Беларуси прошли непризнанные западными странами президентские выборы, на которых якобы 80,1 проц. голосов достались многолетнему главе страны Александру Лукашенко. По официальным данным, представитель оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место с 10,12 проц. голосов, но она не признала результаты. Сама С. Тихановская в ночь на 11 августа покинула Беларусь в целях собственной безопасности и в настоящее время находится в Литве.

Фальсифицированные выборы в стране вызвали огромную волну протестов, но минский режим подавил их насилием – тысячи были арестованы, несколько человек погибли.