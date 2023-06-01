В Вильнюсе временно отсрочено вступление в силу запрета на сжигание угля и торфа

Жителям, которые пользовались этим топливом, предлагают менять котлы на приспособленные для другого топлива или подключаться к центральному отоплению. Муниципалитет и государство предлагают им воспользоваться компенсациями.

Тем, кто решает отказаться от прежнего способа отопления и заменить его использование возобновляющегося источника энергии, Агентство управления проектами в сфере окружающей среды компенсирует 50% расходов, а малоимущим – 85%. Тем, кто решит подключиться к системе центрального отопления выплатят компенсацию в размере 50% расходов.

Вильнюсский муниципалитет в свою очередь погашает около 15% расходов по каждой из программ. Малоимущие в таком случае не понесут никаких расходов, им оплатят 100% расходов. Другие при подключении к системе центрального отопления получат компенсацию в размере 65%.

За год компенсациями на приобретение теплонасосов воспользовались 9 жителей.