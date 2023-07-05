05 июля 2023 г. 14:50

В Вильнюсе временно нельзя будет поменять паспорт без предварительной записи

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

В Вильнюсе значительно вырос поток жителей, меняющих документы (паспорт или идентификационную карту), поэтому временно с 10 июля в Вильнюсском отделении, на ул. Витянё, 18, не будут принимать клиентов без предварительной записи. Специалисты Департамента миграции будут обслуживать только тех, кто зарезервировал время заранее, пишет madeinvilnius.lt.

Исключение будет сделано только для тех, кто хочет поменять паспорт за 1 день. Без предварительной записи документы могут также поменять пенсионеры и недееспособные люди – их обслужат вне очереди.

Готовые документы по-прежнему можно будет получить без предварительной записи.

"Наше отделение в Вильнюсе работает в полную мощность. Летом значительно увеличивается число клиентов, которые приходят менять документы без записи, поэтому работникам отделения сложно справиться с увеличившимся потоком: люди злятся, потому что ждут по два часа, работники стараются обслужить как можно больше людей, из-за постоянной усталости и напряжения допускают ошибки, поэтому обслуживание становится некачественным", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, переход на обслуживание клиентов по записи - неизбежность.

"Мы не можем открыть больше мест обслуживания. Кроме того, мы должны заботиться и о наших работниках: они находятся в постоянном напряжении, в шуме, физически устают, растет риск ошибок, отрицательно действует жара, возникает угроза для здоровья", – отметила директор ДМ.

ДМ рекомендует жителям выбирать другие отделения рядом с Вильнюсом, где людей бывает меньше.

Для экономии времени жителям рекомендуют заказывать услугу доставки документов через курьера в удобное место по всей Литве. Цена услуги - 9,99 евро за один документ.

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