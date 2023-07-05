В Вильнюсе временно нельзя будет поменять паспорт без предварительной записи

Исключение будет сделано только для тех, кто хочет поменять паспорт за 1 день. Без предварительной записи документы могут также поменять пенсионеры и недееспособные люди – их обслужат вне очереди.
Готовые документы по-прежнему можно будет получить без предварительной записи.
"Наше отделение в Вильнюсе работает в полную мощность. Летом значительно увеличивается число клиентов, которые приходят менять документы без записи, поэтому работникам отделения сложно справиться с увеличившимся потоком: люди злятся, потому что ждут по два часа, работники стараются обслужить как можно больше людей, из-за постоянной усталости и напряжения допускают ошибки, поэтому обслуживание становится некачественным", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, переход на обслуживание клиентов по записи - неизбежность.
"Мы не можем открыть больше мест обслуживания. Кроме того, мы должны заботиться и о наших работниках: они находятся в постоянном напряжении, в шуме, физически устают, растет риск ошибок, отрицательно действует жара, возникает угроза для здоровья", – отметила директор ДМ.
ДМ рекомендует жителям выбирать другие отделения рядом с Вильнюсом, где людей бывает меньше.
Для экономии времени жителям рекомендуют заказывать услугу доставки документов через курьера в удобное место по всей Литве. Цена услуги - 9,99 евро за один документ.