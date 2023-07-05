В Вильнюсе временно нельзя будет поменять паспорт без предварительной записи

Исключение будет сделано только для тех, кто хочет поменять паспорт за 1 день. Без предварительной записи документы могут также поменять пенсионеры и недееспособные люди – их обслужат вне очереди.

Готовые документы по-прежнему можно будет получить без предварительной записи.

"Наше отделение в Вильнюсе работает в полную мощность. Летом значительно увеличивается число клиентов, которые приходят менять документы без записи, поэтому работникам отделения сложно справиться с увеличившимся потоком: люди злятся, потому что ждут по два часа, работники стараются обслужить как можно больше людей, из-за постоянной усталости и напряжения допускают ошибки, поэтому обслуживание становится некачественным", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, переход на обслуживание клиентов по записи - неизбежность.