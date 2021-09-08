По словам представителя Сантаришкской клиники Йолиты Якутене, в первую очередь привьют тех, кто работает в ковидных отделениях, в отделениях скорой помощи, в реанимации и интенсивной терапии, – всех тех, кого первыми прививали в декабре 2020 года.

"В Сантаришкской клинике врачей проверяли на наличие антител и заметили, что их количество сокращается, поэтому врачи ждали начала ревакцинации: третья доза позволит врачам чувствовать себя увереннее, а пациенты будут в большей безопасности", – сказала Якутене.

Кроме того, в первых рядах привьют врачей из детской онкогематологии, гематологического отделения для взрослых, центра онкологии и трансфузиологии, а также работников хирургических отделений, потом привьют и остальных врачей.

Врачей прививают третьей дозой не раньше чем через 180 дней после второй. Сейчас проводят ревакцинацию людей, привитых почти 8 месяцев назад , поэтому они очень ждали такой возможности.

Анестезиолог-реаниматолог Альбинас Калиматавичюс сказал: "Нас привили первых, сейчас у нас уже осталось немного антител, нужно укрепление иммунитета, поэтому естественно, если нас первых привили, мы первые и получаем третью дозу.

Его коллега Шарунас Юдицкас сказал, что после третьей дозы врачи могут чувствовать себя в большей безопасности.

Главная медсестра II отделения COVID-19 Виргиния Савицкене также очень ждала этой возможности.

Medikų skiepijimas Santaros klinikose © Santaros klinikos

"Эта прививка очень нужна, поэтому мы рады, что получили ее в сентябре", – сказала она.

Врач-педиатр Инга Ивашкявичене акцентировала безопасность своих пациентов.

"Если оценивать статистику, видно, что врачи стали чаще болеть, а опыт показывает, что нас ждет, если мы не будем прививаться. Педиатры чувствуют особую ответственность за своих пациентов – ведь многих из них в силу возраста даже нельзя прививать, поэтому об их безопасности должны позаботиться те, кто находится рядом", – сказала она после ревакцинации.