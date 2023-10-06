В Вильнюсе впервые отметят мексиканский День мертвых

В этом году День Всех Святых в столице отметят иначе. По традиции в нашей стране в этот день посещают могилы, а в Мексике это веселый праздник, посмотреть на который съезжаются туристы из разных стран. В этом году мексиканский День мертвых отметят в Вильнюсе, пишет madeinvilnius.lt