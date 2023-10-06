В Вильнюсе впервые отметят мексиканский День мертвых

 
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ФОТО: Shutterstock nuotr.

В этом году День Всех Святых в столице отметят иначе. По традиции в нашей стране в этот день посещают могилы, а в Мексике это веселый праздник, посмотреть на который съезжаются туристы из разных стран. В этом году мексиканский День мертвых отметят в Вильнюсе, пишет madeinvilnius.lt

Праздник устроит община мексиканцев 28 октября, в 17 ч., на Кафедральной площади.

Организаторы просят участников надеть традиционные костюмы Catrina/Catrin и раскрасить лица. На своей странице в Facebook они поделятся примерами раскраски лиц..

Состоится парад и выступление балетной труппы Cielito Lindo.

В Мексике этот день называется Día de los Muertos. В этот день мексиканцы вспоминают усопших: улицы украшают яркими фонарями, светящимися декорациями, усопшим приносят их портреты и любимую еду.

В этот день проходит красочный парад, играет музыка.

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