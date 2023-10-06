В Вильнюсе впервые отметят мексиканский День мертвых

Праздник устроит община мексиканцев 28 октября, в 17 ч., на Кафедральной площади.
Организаторы просят участников надеть традиционные костюмы Catrina/Catrin и раскрасить лица. На своей странице в Facebook они поделятся примерами раскраски лиц..
Состоится парад и выступление балетной труппы Cielito Lindo.
В Мексике этот день называется Día de los Muertos. В этот день мексиканцы вспоминают усопших: улицы украшают яркими фонарями, светящимися декорациями, усопшим приносят их портреты и любимую еду.
В этот день проходит красочный парад, играет музыка.