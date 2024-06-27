2024.06.27 07:25

В Вильнюсе возродят сады Струмилы

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

На данный момент территория между ул. В.Шопено, Шв. Стяпоно и Соду непригодна для посещения. Ее планируют привести в порядок и сделать уютным и зеленым уголком для местных жителей, горожан и гостей столицы. 9 июля, в 18 ч. жителей приглашают на удаленную встречу, чтобы обсудить проект, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Сады Струмилы – это часть трансформации вокзального района. В Вильнюсе эта часть города пока не соответствует лицу столицы, она нуждается в переменах. На этой территории появятся новые зеленые зоны – сквер Шв. Стяпоно, между ул. Лепкальнё и Пелесос – сквер Света, за автовокзалом – сады Струмилы“, – сказала главный архитектор столицы Лаура Кайрене.

Участок государственной земли, на котором появится сад, находится за жилыми домами, а на юге граничит с автовокзалом. По краям территории растут деревья, а центральная зона оккупирована автомобилями. „В центральной части города не хватает уютных зеленых зон. Здесь отдохнуть в ожидании поезда или автобуса смогут и гости столицы“, – сказала представитель муниципалитета Аквиле Мышко-Жвинене.

В 1811 г. в районе современного вокзала, ботаник и родоначальник научного садоводства в Литве Иосиф Струмила разбил большой сад. Это был его полигон для опытов. В саду росли растения разных видов, испытывали новые агротехнические методы. В садах Струмилы работал и Иосиф Варшевич, известный ботаник, открывший около 300 новых видов орхидей.

В начале XX в. кварталы Руднинкайского пригорода были разделены ул. В.Шопено. С карт пропали сады Струмилы, а улицу Струмилы переименовали в Содо (Садовая) .

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