2024.10.09 13:52

В Вильнюсе возобновляются полеты на воздушных шарах

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Oro balionas
Oro balionas
ФОТО: Shutterstock

После того как компания Oro navigacija (Воздушная навигация), координирующая авиационную сеть досрочно устранила неисправность радиолокационного оборудования, в среду в зоне управления воздушным движением Вильнюса и зоне управления воздушным движением столичного аэропорта возобновляются учебные полеты и полеты на воздушных шарах.

„Устранение таких неисправностей представляет собой немалую задачу, поскольку оборудование сложное, его неисправности выявляются и устраняются только сертифицированными специалистами производителя, а необходимые детали заказываются отдельно. Оборудование должно работать безупречно и обеспечивать максимальную безопасность, поэтому поспешной работы здесь быть не может. Однако мы постарались сделать этот процесс максимально слаженным. И нам это удалось“, - цитируется в сообщении руководитель Департамента технической деятельности Oro navigacija Модестас Пикутис.

Полеты в столице были ограничены в начале сентября. Данное ограничение не распространялось на рейсы коммерческой авиации.

Как указал Elta М. Пикутис, в ближайшие годы в Вильнюсе будет установлена ​​новая современная мультисенсорная система широкого охвата, которая поможет предотвратить подобные поломки в будущем. Новая система будет основана на других принципах работы, будет иметь больше датчиков, позволяющих обеспечить мониторинг полета даже в случае отказа отдельных компонентов.

Oro navigacija отвечает за управление воздушным пространством, координацию потоков полетов и обеспечение эффективной организации движения в небе, при этом обеспечение безопасности этого пространства входит в обязанности военных страны.

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