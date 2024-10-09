В Вильнюсе возобновляются полеты на воздушных шарах

„Устранение таких неисправностей представляет собой немалую задачу, поскольку оборудование сложное, его неисправности выявляются и устраняются только сертифицированными специалистами производителя, а необходимые детали заказываются отдельно. Оборудование должно работать безупречно и обеспечивать максимальную безопасность, поэтому поспешной работы здесь быть не может. Однако мы постарались сделать этот процесс максимально слаженным. И нам это удалось“, - цитируется в сообщении руководитель Департамента технической деятельности Oro navigacija Модестас Пикутис.
Полеты в столице были ограничены в начале сентября. Данное ограничение не распространялось на рейсы коммерческой авиации.
Как указал Elta М. Пикутис, в ближайшие годы в Вильнюсе будет установлена новая современная мультисенсорная система широкого охвата, которая поможет предотвратить подобные поломки в будущем. Новая система будет основана на других принципах работы, будет иметь больше датчиков, позволяющих обеспечить мониторинг полета даже в случае отказа отдельных компонентов.
Oro navigacija отвечает за управление воздушным пространством, координацию потоков полетов и обеспечение эффективной организации движения в небе, при этом обеспечение безопасности этого пространства входит в обязанности военных страны.