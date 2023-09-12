В Вильнюсе возможны заторы на улице Й.Ясинскё

 
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Darbai sostinėje Jasinskio gatvėje
Darbai sostinėje Jasinskio gatvėje
ФОТО: Grinda

ЗАО Grinda информирует, что до 24 сентября будут ремонтировать улицу Й.Ясинскё в Вильнюсе.

"Улица Й.Ясинскё - одна из важнейших транспортных артерий города, поэтому работы, которые там будут проводиться, повлияют на ситуацию на дорогах и в других частях города", – указали специалисты Grinda.

На данный момент ремонтируют сразу несколько участков улицы Й.Ясинскё:

въезд с улицы А.Гоштауто
въезд со стороны ул. Гележинё Вилко (за тоннелем).

На въезде с улицы Гележинё Вилко ремонт может стать неприятной неожиданностью для водителей из-за допустимой высокой скорости движения в тоннеле и плохой видимости.

Предусмотрено ограничение скорости и направление движения по одной полосе – будьте внимательны, следите за дорожными знаками, выполняйте указания рабочих.

Darbai sostinėje Jasinskio gatvėje
Darbai sostinėje Jasinskio gatvėje
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