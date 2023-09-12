В Вильнюсе возможны заторы на улице Й.Ясинскё

"Улица Й.Ясинскё - одна из важнейших транспортных артерий города, поэтому работы, которые там будут проводиться, повлияют на ситуацию на дорогах и в других частях города", – указали специалисты Grinda.

На данный момент ремонтируют сразу несколько участков улицы Й.Ясинскё:

въезд с улицы А.Гоштауто

въезд со стороны ул. Гележинё Вилко (за тоннелем).

На въезде с улицы Гележинё Вилко ремонт может стать неприятной неожиданностью для водителей из-за допустимой высокой скорости движения в тоннеле и плохой видимости.