В Вильнюсе возле национальной библиотеки пройдет протест против проводимой в Литве политики по вырубке лесов

 
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ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В пятницу возле Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса пройдет акция протеста "Чей лес", организованная представителями общественности. Во время протеста жители могут выразить свою позицию по поводу действующей лесной политики, согласно которой, по мнению организаторов мероприятия, больше лесов становится только на бумаге, а в жизни вырубка лесов ведется даже на охраняемых территориях.

На странице протеста в Facebook подчеркивается, что, наверное, многие жители Литвы столкнулись с вырубкой любимых лесов, и эта проблема так или иначе коснулась всех жителей страны.

"В этом году при санитарных вырубках планировалось уничтожить более 4 тыс. гектаров леса.Его также вырубали и в охраняемых лесах II группы, заповедниках, местах обитания, имеющих значение для Европейского Сообщества, территориях Natura 2000 и в местах, важных для историко-культурного наследия нашей страны. Сплошные санитарные вырубки на охраняемых территориях показали обществу реальную ситуацию с охраной лесов Литвы", – говорят организаторы мероприятия.

"В мировом контексте Литва занимает 2-е место по поставкам древесины в торговую сеть IKEA – по этому показателю мы опережаем такие страны, как Китай, Россию, Швецию", – добавляют они.

Организаторы мероприятия требуют немедленного прекращения вырубки во всех охраняемых лесах, также требуют от госструктур принятия срочных мер по обеспечению охраны природы в лесах. Подчеркивается, что охраняемые территории должны быть направлены на защиту экосистем, ландшафтов и культурных ценностей, а также улучшению их качества.

Особое возмущение общественности вызвали сплошные санитарные вырубки в Веркяйском региональном парке, заповедниках и охраняемых территориях из-за вреда, причиненного вредителем – короедом-типографом.

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