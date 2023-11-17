В Вильнюсе возле национальной библиотеки проходит протест против проводимой в Литве политики по вырубке лесов

На странице протеста в Facebook подчеркивается, что, наверное, многие жители Литвы столкнулись с вырубкой любимых лесов, и эта проблема так или иначе коснулась всех жителей страны.

"В этом году при санитарных вырубках планировалось уничтожить более 4000 гектаров леса.Его также вырубали и в охраняемых лесах II группы, заповедниках, местах обитания, имеющих значение для Европейского Сообщества, территориях Natura 2000 и в местах, важных для историко-культурного наследия нашей страны. Сплошные санитарные вырубки на охраняемых территориях показали обществу реальную ситуацию с охраной лесов Литвы", – говорят организаторы мероприятия.

"В мировом контексте Литва занимает 2-е место по поставкам древесины в торговую сеть IKEA – по этому показателю мы опережаем такие страны, как Китай, Россию, Швецию", – добавляют они.