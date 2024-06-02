2024.06.02 18:13

В Вильнюсе во дворах уже зеленеют кусты, посаженные жителями

 
ru.DELFI.lt
Растения
Растения
ФОТО: VDU nuotr.

Этой весной во дворах жилых домов города Вильнюса высажено около 3 тыс. кустов подаренных горожанам Вильнюсским городским самоуправлением. За три года около 13 тысяч кустов и деревьев были розданы общинам, чтобы они сами улучшили окружающую территорию. Еще 4 тыс. вьюнов были переданы школам для озеленения проволочных заборов, окружающих их территорию, сообщает портал madeinvilnius.

„Мы вместе создаем зеленый город. Забота о своей территории объединяет общины, а соседи знакомятся друг с другом, украшают территорию, присматривают за ней“, - убеждена Довиле Иванаускене, ландшафтный архитектор „Городских парков Вильнюса“, которая координировала акцию по раздаче саженцев.

Кустарники были посажены в 148 дворах и общественных местах, которые жители хотели озеленить. Сообщества оформили заявку на получение саженцев кустарников, указали место, где они будут сажать, и аргументировали, почему они хотят посадить деревья именно в этом месте. Им также пришлось договориться между собой и получить согласие соседей.

Жители улицы Скроблу посадили во дворе около 30 кустов, чтобы оживить вытоптанную зеленую зону возле своих домов и наладить пешеходное движение.

„Самыми большими инициаторами были соседи на первом этаже, которых больше всего видят окружающую территорию, а пешеходы ходят прямо под окнами. Все соседи согласились посадить кусты, мы собрались на общий субботник, который продлился около 3,5 часов, - допоздна, потому что земля была неухоженной и твердой. Я рада, что на помощь пришли не только женщины, но и сильные мужчины - без них было бы трудно“, - сказала жительница улицы Скроблу Иоланта Ежаускайте.

Соседи расчистили территорию, посадили кусты, посеяли траву. Собеседник рассказала, что прохожие теперь обходят это место и не топчут растения. „Мы очень рады этой инициативе, потому что это не просто посадка кустов. За время работы мы пообщались, лучше узнали друг друга, договорились о совместном присмотре. Жители первого этажа согласились дать воду для полива“, - заявила И. Ежаускайте.

Жительнице Григишкес Дануте было труднее договориться с соседями. „Некоторые соседи привыкли парковать машины на лужайке, и им не нравятся посаженные кусты. Однако я верю, что посаженные кустарники зацветут следующей весной, и большинство людей смогут насладиться прекрасной природой“, - надеется собеседница. На улице Швесос жильцы высадили около 50 кустов.

Вильнюсам было роздано 8 видов кустарников (арония черноплодная, бузина черноплодная, гортензия светлая, жасмин обыкновенный, сирень обыкновенная и другие). Наибольшей популярностью пользовались декоративные кусты гортензии и сирени. Саженцев этих кустов однозначно не хватило всем желающим.

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