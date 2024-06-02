В Вильнюсе во дворах уже зеленеют кусты, посаженные жителями

„Самыми большими инициаторами были соседи на первом этаже, которых больше всего видят окружающую территорию, а пешеходы ходят прямо под окнами. Все соседи согласились посадить кусты, мы собрались на общий субботник, который продлился около 3,5 часов, - допоздна, потому что земля была неухоженной и твердой. Я рада, что на помощь пришли не только женщины, но и сильные мужчины - без них было бы трудно“, - сказала жительница улицы Скроблу Иоланта Ежаускайте.