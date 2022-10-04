В Вильнюсе ветер и дождь валили деревья, повреждена машина

Пресс-секретарь Grindа Эгидиюс Степонавичюс сказал Delfi, что за минувшие сутки было получено 45 сообщений о поваленных деревьях и поломанных сучьях.

"В некоторых случаях деревья или сучья мешали движению. Мы стараемся быстро устранить препятствия, чтобы не было помех на дорогах", – сказал он.

По словам Степонавичюса, на столичной ул. Балтупё упал сук большого дерева, сломал заграждение на дороге, было нарушено движение общественного транспорта.

"Упавшее во дворе на ул. Калварию дерево перекрыло выезд со двора, надо было быстро реагировать. На ул. Миндауго сук упал на автомобиль", – рассказал представитель Grindа.

"Плохая погода не ушла. Сейчас ветер не такой сильный, но поврежденные им сучья держатся непрочно, возможно, и сегодня будет немало вызовов", – продолжил он.