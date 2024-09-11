В Вильнюсе в выходные дни пройдет Ярмарка народов

Ярмарка народов начнется 13 сентября в 16 ч. на площади им. В.Кудирки с концертной программы „Я и Ты - мы Вильнюс“, а в 18 ч. состоится традиционная танцевальная акция „Танцует вся Литва“. После обеда у Белого моста с 17 ч. состоится Семейный волейбольный турнир 3×3.

В выходные дни на проспекте Гедиминаса будет работать „Аллея национальных вкусов“, где будут представлены литовские блюда кулинарного наследия: дичь, деревенское пиво, квас, баранки. Латвийцы привезут свой хлеб и облепиховый сок. На ярмарке будут продавать традиционные турецкие сладости, испанский сыр, грузинские хачапури, армянские мясные изделия, продукты из Азербайджана и итальянские дары моря. В сквере Одмину будут готовить узбекский плов, украинский борщ и традиционные жемгальские „картофельные клецки“. Любители сладостей смогут попробовать десерты из Голландии, Испании и Венесуэлы. Здесь будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд разных народов.