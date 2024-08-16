В Вильнюсе в воскресенье юбилейный веломарафон: крупнейший в странах Балтии

Программа
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Традиционное мероприятие, которое проходит в предпоследнее воскресенье августа, с годами стало неотделимым от Вильнюса событием: оно собрало более 120 тысяч велосипедистов, которые вместе преодолели более 2 миллионов километров.
В этом году - популярность веломероприятия продолжает расти - зарегистрировалось более 9 тысяч участников, из которых почти 300 участвуют уже более десяти раз.
Зрелищные представления и развлечения
В программе фестиваля не только велогонки, но и множество других развлечений и впечатляющих представлений. Одна из кульминаций программы состоится в 15.40 возле библиотеки М.Мажвидаса. Аидас Саулис попытается выполнить мировой рекорд Гиннеса по подтягиванию L-sit Muscle Ups.
После этого шоу в 15.45 час. там же состоится велоакробатское шоу Greentrials - латвийские спортсмены продемонстрируют впечатляющие трюки и свою лучшую программу Greentrials Bike Tour.
Посетителей фестиваля ждут и другие развлечения – появится возможность познакомиться с новейшими велосипедными технологиями, углубить навыки оказания первой помощи, участники пройдут обучение безопасному движению и смогут попробовать фигурное вождение на велосипеде, а также самое главное – весело и активно провестиь время с семьей и друзьями.
Праздник для всей семьи
IKI Velomaratonas — это мероприятие, на котором каждый член семьи найдет развлечения и занятия, от самого младшего до самого старшего. Организаторы позаботились о том, чтобы каждый участник мог выбрать наиболее подходящую дистанцию и развлечения в соответствии со своими возможностями и возрастом. Профессионалы и опытные велосипедисты испытают свои силы в гонках CRAMO Sport и CRAMO Semi-Sport, где их ждут не только дистанции в 100 км или 50 км, но и тяжелая борьба за победу.
Зрители смогут следить за велопробегом не только с площади, но и посмотрев прямую трансляцию на странице IKI Velomaratonas в Facebook. Тогда тем, кто хочет более легкой езды, понравится велосипедная трасса DECATHLON Bike Lovers на дистанции 10, 20 или 30 км. Ну, а у самых юных участников фестиваля будет возможность попробовать свои силы на детском аттракционе EARLY RIDER, длина трассы которого составит 2,4 км. Также запланировано катание на роликах, самокатах и скейтбордах TERRASPORT, что позволит активно провести время даже любителям другой колесной техники.
Ограничения движения
В связи с организацией мероприятия в воскресенье в центре Вильнюса будут действовать ограничения движения. С 4.30 до 19.00 час. будут закрыты улицы: пр. Гедимино, ул. Швянтаряге, ул. Т. Врублевска, ул. Арсенало и ул. Т. Костюшкос, мост Каралюса Миндаугаса, ул. Жвейю, ул. Упес, ул. Витаутаса, ул. А. Мицкявичюса через мост Жверино, ул. А. Гоштауто, Балтасис Тилтас.
Трасса IKI Velomaraton спланирована таким образом, чтобы жители и гости города испытывали как можно меньше неудобств, поэтому даже во время мероприятия можно будет зайти в центр города и передвигаться по нему.
Въезд в центральную часть города будет возможен через улицы Гяляжино Вилко и А. Гоштауто, а выезд – через ул. Лукишкю. Организаторы приносят извинения за причиненные неудобства и приглашают всех горожан присоединиться к велофестивалю.
Проект совместно финансируется за счет бюджета Вильнюсского городского самоуправления.