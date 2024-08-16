В Вильнюсе в воскресенье юбилейный веломарафон: крупнейший в странах Балтии

Посетителей фестиваля ждут и другие развлечения – появится возможность познакомиться с новейшими велосипедными технологиями, углубить навыки оказания первой помощи, участники пройдут обучение безопасному движению и смогут попробовать фигурное вождение на велосипеде, а также самое главное – весело и активно провестиь время с семьей и друзьями.

IKI Velomaratonas — это мероприятие, на котором каждый член семьи найдет развлечения и занятия, от самого младшего до самого старшего. Организаторы позаботились о том, чтобы каждый участник мог выбрать наиболее подходящую дистанцию ​​и развлечения в соответствии со своими возможностями и возрастом. Профессионалы и опытные велосипедисты испытают свои силы в гонках CRAMO Sport и CRAMO Semi-Sport, где их ждут не только дистанции в 100 км или 50 км, но и тяжелая борьба за победу.