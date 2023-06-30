В Вильнюсе в субботу состоится немало мероприятий, ожидаются ограничения

С 8 ч. 30 июня до 18 ч. 2 июля запрещено движение транспорта, за исключением транспорта участников и работников учреждений, в парке Вингис. Оставлять машины в парке Вингис в это время также смогут лишь участники мероприятия и работники учреждений. Для нужд участников бронируют места на стоянке около здания на ул. Гележинё Вилко, на части ул. Бирутес, Эйгулю и Гирайтес.
С 21 ч. 30 июня до 13 ч. 1 июля будет запрещена стоянка машин на ул. Гинею между ул. А. Тумено и проспектом Гедиминаса.
С 21 ч. 30 июня до 18 ч. 1 июля стоянка на Кафедральной площади также будет предназначена для транспорта организаторов и инвалидов.
1 июля с 11 до 13 ч. будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею и от ул. Гинею до ул. А.Тумено.
Во время шествия, которое пройдет с 13 до 14 ч. на проспекте Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади ожидаются остановки движения на непродолжительное время.
Из-за шествия с 11 до 16 ч. возможны сбои в расписании автобусов 1G, 3G, 10, 11, 22, 33, 53, 73, 88, 89 маршрутов и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 17 маршрутов.