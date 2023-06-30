В Вильнюсе в субботу состоится немало мероприятий, ожидаются ограничения

С 8 ч. 30 июня до 18 ч. 2 июля запрещено движение транспорта, за исключением транспорта участников и работников учреждений, в парке Вингис. Оставлять машины в парке Вингис в это время также смогут лишь участники мероприятия и работники учреждений. Для нужд участников бронируют места на стоянке около здания на ул. Гележинё Вилко, на части ул. Бирутес, Эйгулю и Гирайтес.

С 21 ч. 30 июня до 13 ч. 1 июля будет запрещена стоянка машин на ул. Гинею между ул. А. Тумено и проспектом Гедиминаса.

С 21 ч. 30 июня до 18 ч. 1 июля стоянка на Кафедральной площади также будет предназначена для транспорта организаторов и инвалидов.

1 июля с 11 до 13 ч. будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Гоштауто до ул. Гинею и от ул. Гинею до ул. А.Тумено.

Во время шествия, которое пройдет с 13 до 14 ч. на проспекте Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади ожидаются остановки движения на непродолжительное время.