"Информируем, что сегодня в сети ESO в разных районах города наблюдались проблемы с поставкой воды. Мы делаем все возможное для устранения неполадок. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", – сказано на сайте Vilniaus vandenys.
Пресс-секретарь Vilniaus vandenysР Рената Саулите-Смальске сказала Delfi, что проблемы наблюдаются в сетях ESO и Litgrid.
"По предварительным данным авария произошла на их стороне, ее причины нам не известны. Причина - проблемы с поставками электроэнергии. Сбои в поставках электричества привели к сбоям в работе наших насосных станций. Обычно после таких скачков работа насосных восстанавливается автоматически. Если скачки были серьезными, на место выезжает бригада. Как раз сейчас так и поступили. Мы пытаемся выяснить, сколько станций пострадало", – сказала она.
По ее словам, проблемы были в Науяместисе и Пилайте.
В 11.20 ч. Саулите-Смальске информировала Delfi, что работа всех насосных станций восстановлена. По ее словам, проблемы возникли из-за упавших на провода деревьев.
"Поставки воды восстановлены. Вскоре восстановится давление", – сказала она.
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