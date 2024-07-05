В Вильнюсе в рамках Праздника песни пройдут концерты Дня танцев

Этот концерт пройдет дважды на стадионе Литовской футбольной федерации в столице – в 13.00 час. и 21.00 час. В нем примут участие 9 тыс. артистов танцевальных коллективов всех возрастов, которые исполнят художественные номера из четырех частей.

Символ моста, выбранный для Дня танцев, по замыслу организаторов, будет отвечать акцентам течения и смены времени, пониманию смысла бытия, преемственности лучших традиций народа и Праздника песни, закодированным в названии Праздника песни „Чтобы пуща зеленела“.