В Вильнюсе в последний путь проводили члена Сейма Кястутиса Главяцкаса

Урну вынесли из похоронного бюро в воскресенье в 14.00, рядом с ней стоял литовский триколор.

К. Главяцкаса в последней путь провожали бывшие политические товарищи, оппоненты, коллеги, семья.

Похоронили покойного на Антакальнисском кладбище.

Политик К. Главяцкас скончался в пятницу в больнице Вильнюса. 30 апреля ему исполнилось 72 года.

В субботу почтить память К. Главяцкаса прибыли президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, профессор Витаутас Ландсбергис, ряд членов Сейма и политиков.