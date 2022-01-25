"Еще два года назад, этот деревянный дом конца XIX в. производил удручающее впечатление. Сегодня мы можем демонстрировать его как пример – именно этого мы желаем всем элегантным сеньорам вильнюсского деревянного зодчества, ждущим внимания", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

При реставрации здания были сохранены аутентичные архитектурные элементы и конструкции – окна со ставнями, двери, перегородки, полы на втором этаже, резьба, розетка из папье-маше (это декорации популярные в XVIII-XIX в).

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Деревянный дом в Ужуписе на ул. Полоцко, 52 долгое время стоял заброшенный, о нем заботились только члены местной общины.

Istorinis pastatas Vilniuje (Sauliaus Žiūros nuotr.)

Дом с момента строительства в 1876 г. до оккупации был жилым. В 1919–1944 гг. в нем сменилось 118 арендаторов. Последним владельцем дома был Йонас Чапас, сохранилась деревянная табличка с указанием его имени.

В советское время дом был поделен на части, в каждой из них жили отдельные семьи.

"На чердаке дома обнаружили личные вещи и письма Чапаса, осколок пушечного снаряда, в оконной раме - застрявшая пуля, во дворе откопали треснувшую каску. Все эти вещи станут экспонатами музеев", – сказала представитель музея Доната Армакаускайте.

Реставрация обошлась в 1,2 млн. евро. Деньги были выделены из фондов ЕС и бюджета Вильнюсского муниципалитета.

Музей деревянного зодчества будет открыт весной. 25–29 января в здание можно попасть в рамках мероприятий, посвященных 699-летию Вильнюса.

Тот же дом до реставрации:

Istorinis pastatas Vilniuje (Sauliaus Žiūros nuotr.)