В Вильнюсе в одной из школ со следующей недели запускают проект возвращения к контактному обучению

Тем детям, которые не вернутся за парты, обеспечат удаленное обучение. Ранее сообщалось, что эту школу выбрали для проведения пилотного проекта. С четверга начали тестировать учителей и их семьи, а с пятницы учеников и их семьи.

За выходные проверят 630 семей. Те дети, чьи семейные тесты будут отрицательными, с понедельника могут идти в школу.

Если семейный тест будет положительным, выполнят PGR-тесты и выяснят, кто конкретно из членов семьи болен COVID-19, ребенок будет

Муниципалитет напоминает, что запланированные семейные тесты выполняются проще и не создают такой дискомфорт, как PGR-тесты, поскольку пробу берут неглубоко из носа. Один реагент используют для тестирования всех членов одной семьи.

26 февраля в школе проведут повторное тестирование учеников и учителей. Такое тестирование будут проводить каждую неделю. На этот раз семьи тестировать не будут.

Если случаи COVID-19 не будут выявлены, ученики будут ходить в школу, но если будет хотя бы один положительный результат, класс будет изолирован, а уроки будут проходить удаленно.

В школе будут соблюдать все требования безопасности: классы не будут смешивать, будут соблюдать дистанцию, гигиену. Этот проект был согласован с правительством Литвы.