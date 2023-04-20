В Вильнюсе в конце апреля откроется японский сад

Посещение японского сада будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы Литвы, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Сад был разбит на 5 га неиспользуемой территории. Это место городские власти решили отдать под японский сад. Здесь также будут цвести японские вишни – сакуры. В этом году были посажены молодые растения, которые пока не цветут.