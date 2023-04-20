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29 апреля в Вильнюсе наконец-то откроется японский сад. Долгое время жители города не знали, будет ли вход в этот сад платным. В четверг муниципалитет ответил на этот вопрос горожан, пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе в конце апреля откроется японский сад
© DELFI / Andrius Ufartas

Посещение японского сада будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы Литвы, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

Сад был разбит на 5 га неиспользуемой территории. Это место городские власти решили отдать под японский сад. Здесь также будут цвести японские вишни – сакуры. В этом году были посажены молодые растения, которые пока не цветут.

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