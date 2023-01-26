В Вильнюсе в четверг прогнозируют сильный снег

"Синоптики прогнозируют, что сегодня после обеда, пойдет небольшой снег а в 14–15 ч. осадки усилятся. Согласно нынешним данным, осадки разной степени интенсивности ожидаются до утра", – делились прогнозами специалисты компании Grindа.

Работники Grindа готовятся к переменам.

"Сегодня ночью работники компании Grindа посыпали мосты и виадуки, эстакады, горки, где лед образуется быстрее. До вечерних заторов дополнительно посыплем все улицы, входящие в список приоритетных. Когда пойдет сильный снег (если потребуется), будем убирать снег с дорог, дополнительно посыпать дороги солью", – писали представители компании.

Компания Grinda предупреждает, что условия на дорогах будут сложными.