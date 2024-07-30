В Вильнюсе в ближайшее время высохнут 650 деревьев

На деревьях растут грибы, сохнут листья. Беспокойство вызывает также использование огромного количества соли в зимний период, соль с такой водой проникает в землю, отравляя ее.

Активистка Лигита показала, как выглядит умирающая липа в Старом городе. По ее словам, около дерева установлены мешки для полива, несмотря на то, что оно умирает, а ведь такие мешки можно было бы установить у деревьев, которые еще можно спасти.

„Много белых грибов на стволе. Когда такие грибы появляются на дереве, дерево уже не спасти. Какой профессионал установил эти мешки для полива?“ – вопрошает Лигита Пошкуте.

Активисты возмущены активным обновлением тротуаров в городе.