В Вильнюсе в ближайшее время высохнут 650 деревьев

На деревьях растут грибы, сохнут листья. Беспокойство вызывает также использование огромного количества соли в зимний период, соль с такой водой проникает в землю, отравляя ее.
Активистка Лигита показала, как выглядит умирающая липа в Старом городе. По ее словам, около дерева установлены мешки для полива, несмотря на то, что оно умирает, а ведь такие мешки можно было бы установить у деревьев, которые еще можно спасти.
„Много белых грибов на стволе. Когда такие грибы появляются на дереве, дерево уже не спасти. Какой профессионал установил эти мешки для полива?“ – вопрошает Лигита Пошкуте.
Активисты возмущены активным обновлением тротуаров в городе.
„Это уплотненный слой земли – чтобы такое сделать, надо повредить корни деревьев. Когда видишь расстояние до ствола, понятно, что корни были повреждены“, – сказала Лигита.
По ее словам, растущим в городе липам большой ущерб наносит используемая зимой соль.
„Это дерево убито солью, его добило обновление тротуара. Для сравнения, Таллин за зиму в среднем использует 10 000 тонн соли, Вильнюс – 60 000 тонн“, – заметила активистка.
„Мы подсчитали, что в городе есть 650 деревьев, которые погибнут в ближайшие 2–3 года“, – сказала она.
Ученые утверждают, что самый большой вред деревьям наносят работы, которые проводят рядом со стволами – укладка плитки и соль зимой. Ученые критикуют муниципалитет, который не использует альтернативу соли - например, щебень, как в Скандинавии.
„Плюс в том, что – щебень можно использовать повторно, собирают не меньше 70% весной и снова используют“, – сказал доцент Института геонаук Вильнюсского университета Ричардас Скорупскас.
Вильнюсский муниципалитет признает, что альтернатива стоит дорого.
„Цена тонны соли - 70 евро, а тонна экологической, безвредной соли стоит от 1000 евро. Нет данных, как она будет действовать в наших условиях“, – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.
Вильнюсский муниципалитет утверждает, что старается сохранять деревья. В жару их поливают, прокладывают системы полива, освобождают от плиток корни старых деревьев, зимой устанавливают защиту от соли.
По подсчетам активистов, только на улице Пилимо в столице 66% лип находится в плохом состоянии, вероятно, в ближайшие годы их не станет.