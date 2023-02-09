В Вильнюсе в 10-й раз состоится книжная ярмарка

Книжная ярмарка в Вильнюсе пройдет в 10-й раз. Она будет проходить с 23 по 26 февраля в выставочном центре LITEXPO.

В этом году в ярмарке примут участие 20 библиотек. Литовский национальный музей, Литовская служба главного архивариуса, Литовский государственный исторический архив и Литовский центральный государственный архив.

На стендах ярмарки можно будет найти разные высшие учреждения, музеи со всей Литвы, Национальный театр оперы и балета, издателей религиозной, художественной, энциклопедической литературы, Литовский центра геноцида и сопротивления жителей, Центры туристической информации разных городов, фонды помощи, Литовский союз стрелков и даже макет паровоза.

"В этом году на ярмарке много внимания будут уделять урокам истории, науке, биографическим изданиям, - сказала одна из организаторов ярмарки глава Литовской ассоциации издателей Рута Элийошайтите-Кайкаре. – Мы будем говорить о привычках чтения среди молодежи, конечно, много внимания уделим Вильнюсу – и не только во время Дискуссионного клуба, но и в других беседах, во время других встреч".

Одной из важнейших тем ярмарки будет 700-летие Вильнюса.