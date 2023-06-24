В Вильнюсе увеличилось загрязнение воздуха твердыми частицами

Сейчас погодные условия в Вильнюсе не благоприятны для рассеивания вредных веществ.

По данным Агентства охраны окружающей среды, 23 – 25 июне в стране погодные условия будут не очень благоприятными для рассеивания вредных веществ. Возможно, их концентрация в воздухе не превысит максимально допустимые показатели, но из-за солнечной и жаркой погоды возможно превышение допустимой нормы озона.

Специалисты бюро напоминают, что озон может вызвать кашель, раздражение дыхательных путей. Особенно опасно это для людей, которые больны астмой, бронхитом.