24 июня 2023 г. 13:43

В Вильнюсе увеличилось загрязнение воздуха твердыми частицами

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Вильнюсское бюро общественного здравоохранения "Вильнюс здоровее" сообщает, что 23 июня 2023 года в Вильнюсе увеличилось загрязнение воздуха озоном. Вильнюсская станция в Лаздинае зафиксировала превышение максимально допустимое содержание озона в воздухе.

Сейчас погодные условия в Вильнюсе не благоприятны для рассеивания вредных веществ.

По данным Агентства охраны окружающей среды, 23 – 25 июне в стране погодные условия будут не очень благоприятными для рассеивания вредных веществ. Возможно, их концентрация в воздухе не превысит максимально допустимые показатели, но из-за солнечной и жаркой погоды возможно превышение допустимой нормы озона.

Специалисты бюро напоминают, что озон может вызвать кашель, раздражение дыхательных путей. Особенно опасно это для людей, которые больны астмой, бронхитом.

Наибольший риск высокая концентрация озона представляет для пожилых людей, детей, людей с болезнями сердца и сосудов, болезнями дыхательных путей.

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