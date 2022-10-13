В Вильнюсе увеличилось число пассажиров общественного транспорта

Вильнюсцы все чаще пользуются услугами общественного транспорта, цена на который не изменилась, несмотря на рекордный показатель инфляции в стране. По данным "Услуг сообщения", в этом году в сентябре количество пассажиров в общественном транспорте выросло почти на 25%, по сравнению с сентябрем 2021 года.
"Поток пассажиров в сентябре этого года по рабочим дням был на 23,9% выше, чем в сентябре 2021 г. А в Международный день без автомобиля поток пассажиров вырос на 8%", – отмечают представители компании.
По сравнению с августом этого года, в сентябре число пассажиров увеличилось на треть. Если в первые три недели сентября общественным транспортом пользовались 473 900 человек, то в августе на 128 500 меньше.
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