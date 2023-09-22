В Вильнюсе утверждены цены на твердое топливо для обогревающих жилье самостоятельно

"Анализ рыночных цен, проведенный в августе, зафиксировал наибольшее изменение цен на продажу смешанных дров: по сравнению с прошлым годом цены значительно снизились. После сравнительного анализа цен поставщиков на топливо мы вывели среднюю цену, которая будет использоваться в новом отопительном сезоне для расчета компенсации расходов на отопление жилья и горячую воду", – говорит заведующая Отделом социальных пособий Вильнюсского самоуправления Ева Пабержене.

Новые цены на твердое и другое топливо на предстоящий отопительный сезон, которые используются для расчета средней компенсации за отопление жилья и горячую воду, следующие: цена смешанных (колотых) дров за 1 куб. м составляет 62,64 евро, угля – 0,35 евро за 1 кг, торфяных брикетов – 0,19 евро за 1 кг, сжиженного газа в баллонах – 1,46 евро за 1 кг и древесных гранул – 0,30 евро за 1 кг.