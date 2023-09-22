В Вильнюсе утверждены цены на твердое топливо для обогревающих жилье самостоятельно

"Анализ рыночных цен, проведенный в августе, зафиксировал наибольшее изменение цен на продажу смешанных дров: по сравнению с прошлым годом цены значительно снизились. После сравнительного анализа цен поставщиков на топливо мы вывели среднюю цену, которая будет использоваться в новом отопительном сезоне для расчета компенсации расходов на отопление жилья и горячую воду", – говорит заведующая Отделом социальных пособий Вильнюсского самоуправления Ева Пабержене.
Новые цены на твердое и другое топливо на предстоящий отопительный сезон, которые используются для расчета средней компенсации за отопление жилья и горячую воду, следующие: цена смешанных (колотых) дров за 1 куб. м составляет 62,64 евро, угля – 0,35 евро за 1 кг, торфяных брикетов – 0,19 евро за 1 кг, сжиженного газа в баллонах – 1,46 евро за 1 кг и древесных гранул – 0,30 евро за 1 кг.
Корректировка условий предоставления денежной социальной помощи также предусматривает, что в исключительных случаях помощь может быть оказана, если имеющееся в собственности имущество превышает норматив не более чем на 10 проц.
Ужесточен пункт о модернизации (реновации) многоквартирного дома
Уточнены обстоятельства и документы, которые необходимо представить в отдел социальных выплат, если собственник квартиры в многоквартирном доме, имеющий право на компенсацию или получающий ее, не присутствовал или отказался присутствовать на собрании по обсуждению/принятию решения о проекте реновации/модернизации и в результате этих действий проект не был начат.