В Вильнюсе установлен необычный светофор, он останавливает даже скорую с мигалками

Скорая пытается проехать между двумя рядами машин, один внедорожник заезжает колесами на бордюр и газон, чтобы пропустить скорую.

Вдруг у здания номер 267, на ул. Калварию поток машин останавливается, загорается красный сигнал светофора. Почему? У пешеходного перехода нет пешеходов, никто не нажимал кнопку, никто не переходил дорогу.

Обычный рабочий день, Вильнюс , ул. Калварию, по улице с мигалками едет автомобиль скорой, он мчится в сторону Сантаришкской клиники. По ул. Калварию скорые проезжают часто, это удобная улица для сообщения с больницами.

Однако ситуация со скорой показывает, что такое решение не всегда дает положительный эффект, такая работа светофора может стоить жизни больному.

Выяснилось, что речь идет о необычном светофоре. В него встроены датчики, фиксирующие скорость проезжающих автомобилей, если автомобиль превышает скорость, включается красный сигнал.

Прошло 20 секунд, загорелся зеленый, все продолжают путь. Никто из водителей так и не понял, что произошло, а я знаю…

В этом месте светофор соединен с постом контроля скорости. Если хотя бы один автомобиль из общего потока превышает скорость, загорается красный, останавливают все машины… В данном случае скорость превысила скорая.

Самое смешное, что тот автомобиль, который превышает скорость, обычно успевает проскочить на желтый, а те, кто ехал нормально, вынуждены остановиться.

То же самое там наблюдается и летом, когда часто ездят мотоциклы, редкие из них ездят по городу на скорости 50 км/ч.

Вот такой "светофор-учитель" установлен в Вильнюсе. Правда, я не знаю, есть ли в Вильнюсе и в Литве другие такие "учителя", но этот работает несколько лет. Видимо, специалисты по безопасности движения в муниципалитете думают, что он отлично справляется со своей функцией.