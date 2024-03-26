В Вильнюсе установлен необычный светофор, он останавливает даже скорую с мигалками

Выяснилось, что речь идет о необычном светофоре. В него встроены датчики, фиксирующие скорость проезжающих автомобилей, если автомобиль превышает скорость, включается красный сигнал.
Однако ситуация со скорой показывает, что такое решение не всегда дает положительный эффект, такая работа светофора может стоить жизни больному.
"Я хотел рассказать редакции, какие абсурдные решения иногда принимает Вильнюсский муниципалитет.
Обычный рабочий день, Вильнюс, ул. Калварию, по улице с мигалками едет автомобиль скорой, он мчится в сторону Сантаришкской клиники. По ул. Калварию скорые проезжают часто, это удобная улица для сообщения с больницами.
Вдруг у здания номер 267, на ул. Калварию поток машин останавливается, загорается красный сигнал светофора. Почему? У пешеходного перехода нет пешеходов, никто не нажимал кнопку, никто не переходил дорогу.
Скорая пытается проехать между двумя рядами машин, один внедорожник заезжает колесами на бордюр и газон, чтобы пропустить скорую.
Прошло 20 секунд, загорелся зеленый, все продолжают путь. Никто из водителей так и не понял, что произошло, а я знаю…
В этом месте светофор соединен с постом контроля скорости. Если хотя бы один автомобиль из общего потока превышает скорость, загорается красный, останавливают все машины… В данном случае скорость превысила скорая.
Самое смешное, что тот автомобиль, который превышает скорость, обычно успевает проскочить на желтый, а те, кто ехал нормально, вынуждены остановиться.
То же самое там наблюдается и летом, когда часто ездят мотоциклы, редкие из них ездят по городу на скорости 50 км/ч.
Вот такой "светофор-учитель" установлен в Вильнюсе. Правда, я не знаю, есть ли в Вильнюсе и в Литве другие такие "учителя", но этот работает несколько лет. Видимо, специалисты по безопасности движения в муниципалитете думают, что он отлично справляется со своей функцией.
Если человек превышал скорость, потому что опаздывал, то что с того, что он постоит? Но, видимо, специалисты считают, что полезно всем постоять, включая скорые с больными на носилках.
Я обращался в муниципалитет, просил прекратить эксперимент, установить пост контроля скорости и фиксировать нарушителей, выписывать штрафы, зачем всех останавливать? Но тщетно" – возмущался Игнас.
Представитель JUDU (муниципальной компании "Услуги сообщения") Александр Волуевич подтвердил, что такой светофор есть и он приносит большую пользу.
"Этот светофор действует так, как описано – если фиксируется превышение скорости, загорается красный свет.
Такие светофоры стоят на ул. Калварию и еще на 5 столичных улицах, они профилактически снижают аварийность и повышают безопасность движения.
Самая большая польза на таких участках фиксируется в ходе долгосрочного периода. Водители, которые часто здесь проезжают, всегда сбавляют скорость на этом участке до допустимой. Цель этого средства - не наказание, а воспитание", - сказал Волуевич.