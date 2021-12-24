Видеокамеры устанавливают на осветительных опорах, которые позволяют подключиться к источнику энергии. Жителей специальными знаками предупреждают, что в конкретном месте ведется видеонаблюдение.

"Согласно действующим правилам, около контейнеров нельзя оставлять никакой мусор. Видеозаписи с зафиксированными на них нарушителями, VASA передает муниципальному отделу общественного порядка. За нарушение грозит штраф до 600 евро", – сказала пресс-секретарь компании Вильнюсский администратор системы отходов (VASA) Симона Грикшайте.

На данный момент такие камеры установлены в 34 местах столицы, где контролеры VASA фиксируют больше всего нарушений и постоянных свалок. В ближайшее время начнут работать и громкоговорители, через них жителям будут сообщать о действующих правилах.

"Если будут фиксироваться нарушения, автомобили будут заставлять подъезд к контейнерам, тогда будет раздаваться аудиопредупреждение, за правильную утилизацию отходов жителей будут благодарить. Жителей будут информировать и о возможности заказа платной услуги по вывозу мусора из дома", – сказала представитель VASA.

Пока аудиосистему тестируют. Запись будут включать в реальное время, когда фиксируется нарушение, поэтому граждане, которые не нарушают порядок, могут и не заметить наличие такой системы.