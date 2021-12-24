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В некоторых местах столицы на столбах можно увидеть видеокамеры и громкоговорители. Видеокамеры устанавливают около тех контейнеров где фиксируется больше всего случаев нарушения действующего порядка. Нарушителям грозят штрафы до 600 евро, пишет madeinvilnius.lt.
P. Ždonio nuotr.
P. Ždonio nuotr.

Видеокамеры устанавливают на осветительных опорах, которые позволяют подключиться к источнику энергии. Жителей специальными знаками предупреждают, что в конкретном месте ведется видеонаблюдение.

"Согласно действующим правилам, около контейнеров нельзя оставлять никакой мусор. Видеозаписи с зафиксированными на них нарушителями, VASA передает муниципальному отделу общественного порядка. За нарушение грозит штраф до 600 евро", – сказала пресс-секретарь компании Вильнюсский администратор системы отходов (VASA) Симона Грикшайте.

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На данный момент такие камеры установлены в 34 местах столицы, где контролеры VASA фиксируют больше всего нарушений и постоянных свалок. В ближайшее время начнут работать и громкоговорители, через них жителям будут сообщать о действующих правилах.

"Если будут фиксироваться нарушения, автомобили будут заставлять подъезд к контейнерам, тогда будет раздаваться аудиопредупреждение, за правильную утилизацию отходов жителей будут благодарить. Жителей будут информировать и о возможности заказа платной услуги по вывозу мусора из дома", – сказала представитель VASA.

Пока аудиосистему тестируют. Запись будут включать в реальное время, когда фиксируется нарушение, поэтому граждане, которые не нарушают порядок, могут и не заметить наличие такой системы.

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