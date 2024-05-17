В Вильнюсе у здания посольства Китая пройдет пикет сторонников Тибета

По словам инициаторов акции, ее цель – привлечь внимание общественности к положению политзаключенных, до сих пор находящихся в заключении в коммунистической стране, и нарушениям прав человека.
Они подчеркивают, что эта дата – 17 мая – была выбрана для акции протеста не случайно.
Именно в этот день в 1995 г. китайские власти арестовали и увезли в неизвестном направлении шестилетнего Гедуна Чокьи Ньима, который всего тремя днями ранее был объявлен воплощением 11-го Панчен-ламы, и членов его семьи. Этот шестилетний мальчик считается самым молодым политзаключенным в мире.
Несмотря на неоднократно выраженную мировым сообществом обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Тибете, власти Китая расценивают это как вмешательство в его внутреннюю политику
С 2015 г. сотни тысяч тибетцев были "перемещены" из традиционной сельской жизни на низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу в рамках программы, которая называется добровольной, но на самом деле осуществляется в принудительном порядке.
В знак солидарности с оккупированным тибетским народом в Вильнюсе уже более двадцати лет проводится мероприятие в память о тибетском восстании.