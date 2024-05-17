В Вильнюсе у здания посольства Китая пройдет пикет сторонников Тибета

По словам инициаторов акции, ее цель – привлечь внимание общественности к положению политзаключенных, до сих пор находящихся в заключении в коммунистической стране, и нарушениям прав человека.

Они подчеркивают, что эта дата – 17 мая – была выбрана для акции протеста не случайно.

Именно в этот день в 1995 г. китайские власти арестовали и увезли в неизвестном направлении шестилетнего Гедуна Чокьи Ньима, который всего тремя днями ранее был объявлен воплощением 11-го Панчен-ламы, и членов его семьи. Этот шестилетний мальчик считается самым молодым политзаключенным в мире.