В Вильнюсе тестирование на коронавирус будут проводить в поликлиниках

В Центральной, Антакальнисской, Каролинишкской поликлиниках и в поликлинике Новой Вильни смогут тестироваться около 1000 человек в день. Регистрация по-прежнему по номеру 1808 или по интернету.

Важно выбрать наиболее близкое место тестирования и перед тем как ехать, проверить информацию в полученном смс-сообщении, чтобы знать, куда ехать.

Как и до сих пор, бесплатно будут тестировать людей с симптомами COVID-19, тех, кто контактировал с больными, получил положительный результат теста на антигены или должен сдать тест для получения плановых медицинских услуг.

Пункт тестирования на ул. В.Герулайчё еще какое-то время будет работать, но там можно будет сдать не больше 1000 ПЦР-тестов и не больше 50 быстрых тестов на антигены в день. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то мощности этого пункта увеличатся больше чем в 3 раза.