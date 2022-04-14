В Вильнюсе тестирование на коронавирус будут проводить в поликлиниках

aA
Поскольку заболеваемость COVID-19 снижается и уменьшаются потоки больных в мобильном пункте на ул. В.Герулайчё, 1, там будет меньше мест для тестирования, а с 19 апреля вильнюсцев будут тестировать в поликлиниках.
COVID-19 testas.
COVID-19 testas.
© Shutterstock

В Центральной, Антакальнисской, Каролинишкской поликлиниках и в поликлинике Новой Вильни смогут тестироваться около 1000 человек в день. Регистрация по-прежнему по номеру 1808 или по интернету.

Важно выбрать наиболее близкое место тестирования и перед тем как ехать, проверить информацию в полученном смс-сообщении, чтобы знать, куда ехать.

Как и до сих пор, бесплатно будут тестировать людей с симптомами COVID-19, тех, кто контактировал с больными, получил положительный результат теста на антигены или должен сдать тест для получения плановых медицинских услуг.

Пункт тестирования на ул. В.Герулайчё еще какое-то время будет работать, но там можно будет сдать не больше 1000 ПЦР-тестов и не больше 50 быстрых тестов на антигены в день. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то мощности этого пункта увеличатся больше чем в 3 раза.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Количество заражений коронавирусом в мире превысило полмиллиарда

От последствий коронавирусной инфекции во всем мире...

Коронавирус в Литве: 1507 новых случаев и 6 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1507 новых...

Коронавирус в Литве: 1820 новых случаев и 6 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1820 новых...

Коронавирус в Литве: 718 новых случаев и 7 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 718 новых случаев...

Коронавирус в Литве: 1924 новых случая и 6 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1924 новых случая...

TOP новостей

Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...

Министр обороны Литвы: рассуждения России о ядерном оружии "кажутся довольно странными", оно давно в Калининграде

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в...

Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих,...

В Вильнюсе тестирование на коронавирус будут проводить в поликлиниках

Поскольку заболеваемость COVID-19 снижается и...

В Литве - значительный рост цен на овощи, а хороших новостей пока нет

Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут,...